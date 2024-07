Ausserdem trugen auch die Konjunkturzahlen aus der Eurozone und den USA nicht zu einer Stimmungsaufhellung bei: Der Einkaufsmanagerindex in der Eurozone fiel im Juli auf den tiefsten Stand seit fünf Monaten, insbesondere wegen Deutschland. «Offensichtlich können sich positive Impulse für die deutsche Wirtschaft wie Gewöhnungseffekte an hohe Leitzinsen sowie eine Erholung in der weltweiten Konjunktur noch nicht durchsetzen», so ein Beobachter. In den USA lagen die Neubauverkäufe für Juni ausserdem deutlich unter den Schätzungen. Zudem scheinen die Anleger die Enttäuschungen über die am Vorabend veröffentlichten Zahlen von Tesla und Alphabet noch nicht verdaut zu haben. Nun rücken die BIP- und Inflationsdaten in den USA in den Fokus der Börsengemeinde. Von diesen erhoffen sich Händler weitere Schlüsse über den möglichen Zinspfad des Fed.