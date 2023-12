Positiv aufgenommen wurden Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die Privatwirtschaft hat laut der Agentur ADP im November deutlich weniger Stellen geschaffen als erwartet. Die Abschwächung am Arbeitsmarkt dürfte dem Fed bei der Inflationsbekämpfung entgegenkommen, hiess es. Am Freitag steht der offizielle US-Arbeitsmarktbericht an. Sollte dieser ebenfalls ein Abflauen der Beschäftigungszunahme zeigen oder einen weiteren Anstieg der Arbeitslosenquote, wäre es einfacher, Zinssenkungen zu rechtfertigen, kommentierte die UBS. Sie warnte aber, dass «die Märkte zu weit gegangen sind, indem sie eine schnelle Serie von Zinssenkungen einpreisen». Eine erste Zinssenkung in den USA wird am Markt bereits im Frühjahr erwartet.