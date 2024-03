Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch erneut fester geschlossen. Dabei konnte der SMI nach einem Durchhänger am Morgen im späteren Handel wieder zulegen und die Gewinne bis zum Schluss verteidigen. Das Geschäft verlief laut Händlern in eher ruhigen Bahnen. Vor den bevorstehenden Osterfeiertagen wollten die Anleger die Risiken gering halten und gingen keine neue Positionen ein. Nach dem morgigen Gründonnerstag bleibt die hiesige Börse bis und mit Ostermontag geschlossen. Daher seien die Handelsumsätze auch eher dünn gewesen, hiess es am Markt.