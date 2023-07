Vor den am Mittwoch von der US-Notenbank Fed bzw. am Donnerstag von der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarteten Zinsentscheidungen, hätten sich viele Marktteilnehmer zurückgehalten. Beide Zentralbanken dürften laut Ökonomen den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen. Wichtiger aber seien Hinweise über die weitere Geldpolitik. Händler hofften dabei noch immer auf ein Signal für das baldige Ende der Leitzinsanhebungen. Zudem werden in den kommenden Tagen im In- und Ausland zahlreiche Firmenabschlüsse veröffentlicht. Hierzulande stehen rund 40 Abschlüsse auf der Agenda. Darunter sind Schwergewichte wie Nestlé, Roche und Holcim, die alle am Donnerstag berichten.