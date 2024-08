Nach den Turbulenzen der vergangenen Tage seien die Anleger weiter angespannt. Denn in den kommenden Tagen werden die Ergebnisse von rund 30 an der Schweizer Börse SIX kotierte Unternehmen sowie wichtige Konjunkturdaten erwartet. Als Höhepunkte unter den Konjunkturzahlen gelten der deutsche ZEW-Index und die US-Produzentenpreise (am Dienstag), das BIP der Eurozone, die US-Inflationszahlen und die Daten zu den US-Realeinkommen (am Mittwoch). Im Laufe der Woche werden aber noch weitere US-Daten - unter anderem zur Preisentwicklung, zum Detailhandel und zum Arbeitsmarkt - veröffentlicht. Davon erhoffen sich die Marktteilnehmer Aufschluss über Konjunktur und die Geldpolitik der grossen Notenbanken.