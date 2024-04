Angeführt wurde die Verliererliste der Blue Chips von Swiss Re (-8,9 Prozent oder -9,56 Fr.). Die Aktie wurde allerdings ex Dividende von 6,80 US-Dollar gehandelt, so dass zumindest ein grosser Teil des Minus optischer Natur war. Ex Dividende (0,85 Fr.) wurden auch Straumann (-3,0 Prozent oder -4,25 Fr.) gehandelt. Auch hier gingen die Kursverluste weit über den Dividendenabgang hinaus. «Angeblich wird das Handelsgeschehen von der Angst vor einer nachlassenden Ausgabebereitschaft der Konsumenten überschattet», so ein Händler.