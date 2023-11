Das Geschäft verlief laut Händlern aber in ruhigen Bahnen, und es dürfte in den kommenden beiden Tagen noch ruhiger werden, hiess es weiter. Denn mit dem Thanksgiving-Feiertag in den USA am (morgigen) Donnerstag dürften sich dort viele Anleger auf ein verlängertes Wochenende vorbereiten. Am Freitag dann findet ein verkürzter Handel statt. Man habe den Eindruck gehabt, dass wegen des morgigen Feiertags viele Marktteilnehmer nicht mehr so richtig bei der Sache, sondern gedanklich bereits am Black Friday-Shopping seien, meinte ein Händler. Daher hätten weder das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank Fed noch die aktuellen Konjunkturzahlen das Geschäft stärker beeinflussen können.