Stark gefragt waren Lonza (+5,79 Prozent auf 509,60 Fr.) Auf 522 Franken markierten sie vorübergehend den höchsten Stand seit Sommer 2023. Grund dafür war die Übernahme eines Werk der Roche-Tochter Genentech in den USA. Dies will sich der Pharmazulieferer insgesamt rund 1,7 Milliarden US-Dollar kosten lassen. Am Markt kamen die Pläne gut an. Denn Lonza hat nun die mittelfristige Guidance für das Umsatzwachstum erhöht. Zudem kann Lonza dank des Kaufs die Kapazitäten für biologische Arzneimittel im Grossmassstab auf einen Schlag verdoppeln.