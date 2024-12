Wegen enttäuschender PMI-Daten aus China und drohender politischer Unsicherheit in Frankreich sei allgemein etwas Zurückhaltung angebracht, hiess es von Börsianern. Die Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Schweizer Markt hingegen nur kurzfristige Impulse. In der weltgrössten Volkswirtschaft wurde unter anderem der ISM-Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche veröffentlicht, der etwas tiefer ausfiel als prognostiziert. Zudem wurden im November etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Wichtig sind dann aber vor allem die offiziellen Daten, die am Freitag folgen.