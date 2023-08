Die Schweizer Börse hat den Handel am Freitag erneut mit roten Vorzeichen abgeschlossen. Allerdings grenzte der Leitindex SMI die Einbussen kurz vor dem Wochenende ein und konnte so die Schwelle von 10'800 Punkten zurückerobern. Die Lage an den weltweiten Finanzmärkte bleibt indessen weiterhin von grosser Unsicherheit geprägt. Nebst Zins- und Konjunktursorgen drückte auch die sich in China zuspitzende Immobilienkrise auf die Stimmung der Anleger.

18.08.2023 18:15