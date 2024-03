Swisscom waren mit einem Plus von 4,9 Prozent klare Tagessieger unter den Blue Chips und mit einem Tageshöchstpreis von 531,20 pro Aktie so teuer wie seit Anfang November 2023 nicht mehr. Der Telekomkonzern hat den Kaufvertrag für Vodafone Italien nun unterschrieben. Von dem Verkauf verspricht sich das Unternehmen Synergien von 600 Millionen Euro jährlich. Das sei mehr als erwartet, hiess es am Markt. Ausserdem will die Swisscom dadurch bis 2026 die Dividende um 4 Franken auf 26 Franken pro Aktie erhöhen, was bei den Anlegern natürlich gut ankommt. Schelte gab es jedoch von der Politik: Diverse Parlamentarier von links bis rechts stören sich daran, dass die teilstaatliche Swisscom in Italien die Nummer zwei im Telekommarkt wird. Es sei nicht die Aufgabe des Schweizer Staates, in Italien Telekomdienstleistungen zu erbringen, so der Vorwurf. Manche fordern deshalb eine (Teil-)Privatisierung der Swisscom.