Zuletzt hatte die Hoffnung darauf, dass grosse Notenbanken wie das Fed in den USA oder die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen im kommenden Jahr senken werden, die Kurse in die Höhe getrieben. Nun stelle sich die Frage, ob damit bereits das Ende des Jahresendrallies eingeläutet worden sei, hiess es. Damit die Kurse weiter in die Höhe klettern können, brauche es nun gute Nachrichten zur Konjunkturlage und zur Geldpolitik. In der laufenden Woche rücken dazu Inflationsdaten aus Europa und den USA in den Fokus der Börsianer.