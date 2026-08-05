Schwergewichte stützen

Unterstützung für die Indizes kam den ganzen Handelstag über von den schwergewichtigen Nestlé-Titeln (+0,9 Prozent). Die Analysten des US-Investmenthauses Jefferies bekräftigten ihre Kaufempfehlung für die im laufenden Jahr noch kaum vom Fleck gekommenen Titel des Westschweizer Nahrungsmittelkonzerns. Noch kräftigere Avancen gab es für das Pharma-Schwergewicht Roche (+2,0 Prozent), während Novartis (-0,1 Prozent) leicht im Minus schlossen.