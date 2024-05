Hatten in den vergangenen Tage vor allem die erneut aufgekommenen Hoffnungen auf US-Zinssenkungen für Auftrieb gesorgt hatten, so verwiesen Anleger am Mittwoch vor allem auf Erwartungen auf eine Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung. So dürfte Europa und vor allem Deutschland im ersten Quartal die Talsohle erreicht haben, meinte ein Anleger. Darauf deuteten auch die etwas besser als erwarteten Zahlen zur deutschen Industrieproduktion im März sowie auf die verbesserte Stimmung bei den Einkaufsmanagern hin.