Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag an den Aufwärtstrend der Vortage angeknüpft und zum vierten Mal hintereinander fester geschlossen. Damit hat sich der Leitindex SMI weiter von dem in der Vorwoche markierten Jahrestief nach oben abgesetzt. Die Aussagen der US-Notenbank Fed vom Vortag zur Leitzinsentwicklung hätten die Anleger positiv gestimmt und damit die Aktienkurse weiter gestützt, hiess es am Markt. Das Fed hatte die Zinspause zur Freude der Börsianer erst einmal verlängert und signalisiert, dass das Ende der Zinserhöhungsphase gekommen sein könnte.

02.11.2023 18:15