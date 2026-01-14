«Normalerweise schauen Anleger in Europa eher neidisch auf die Börsen in New York. Doch aktuell ist das wohl eher umgekehrt», kommentierte ein Händler die Entwicklung. Denn der Wall Street macht der Angriff von US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell zu schaffen. Auch eine mögliche Eskalation im Iran oder Grönland dämpft die Laune in Übersee. An der Wall Street indes mehren sich die Anzeichen für eine stärkere Korrektur, auch weil die Favoriten des jüngsten Bullenmarktes, die Technologieaktien, nicht mehr so richtig in Schwung kommen, erklärte ein Analyst. Zudem zeigten sich einige US-Bankenaktien nach der Bekanntgabe von Quartalszahlen schwach. Der SMI kann in diesem Umfeld seine Qualitäten als sicherer Hafen offenbar ausspielen.