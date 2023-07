Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut an Boden verloren. Damit schloss er auch am dritten Handelstag des zweiten Semesters im Minus. Nach anfänglich ruhigem Verlauf mit leichten Verlusten ging es mit der Eröffnung in den USA etwas deutlicher abwärts. Vor allem die defensiven Schwergewichte konnten die Verluste aber etwas eindämmen. Insgesamt verlief der Handel am Mittwoch jedoch in vergleichsweise ruhigen Bahnen. Auch die Volumen waren gering. Von Händlern war sogar von einer Flaute vor der anstehenden Berichtssaison zu hören. "Jetzt gilt es erst einmal die Halbjahreszahlen abzuwarten und auf dem Weg dahin zu hoffen, dass es nicht allzu viele Gewinnwarnungen gibt", sagte ein Händler. Zurückhaltung herrschte auch vor der Publikation des jüngsten Fed-Protokolls, das jedoch erst nach US-Börsenschluss angekündigt ist. "Hinweise im Sitzungsprotokoll auf mehr als zwei Zinserhöhungen könnten die Marktteilnehmer gehörig verunsichern", schrieb dazu ein Analyst in einem Kommentar. Zudem erhoffen sich Marktteilnehmer etwas mehr Klarheit, was zur Entscheidung für die Zinspause in der letzten Sitzung geführt hatte.

05.07.2023 18:15