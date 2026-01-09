Die Zahl der Beschäftigten ausserhalb der Landwirtschaft stieg in den USA im Dezember um 50'000 Stellen und damit weniger als von Ökonomen erwartet. Das Fed dürfte sich nun grundsätzlich in seinen Sorgen um den Arbeitsmarkt bestätigt fühlen, meinte ein Marktökonom. Eine nächste Zinssenkung sei aber dennoch erst auf der übernächsten Fed-Sitzung im März zu erwarten. Weiterhin bleiben die Blicke zudem auf die Neubesetzung des Chefpostens der Fed gerichtet, da die Amtszeit von Jerome Powell im Mai endet.