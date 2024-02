An der Spitze der Blue Chips standen die zuletzt arg gebeutelten Aktien der Privatbank Julius Bär, die sich um 4,1 Prozent auf 49,30 Franken verteuerten. Schon am Vortag hatten sie mit ähnlich grossen Aufschlägen zu den gesuchtesten Titeln gehört. Sie näherten sich damit der charttechnisch wichtigen Marke von 50 Franken langsam wieder an.