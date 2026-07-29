Ausserdem zeigten sich die Investoren vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend zurückhaltend. Angesichts der sparsamen Kommunikation des neuen Fed-Chefs Kevin Warsh ist die Unsicherheit über die Zinspolitik grösser als unter seinem Vorgänger Jerome Powell. Ein Grossteil der Experten rechnet mit unveränderten Zinsen, aber immerhin mehr als ein Drittel erwartet eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Eine Zinserhöhung würde dem Markt das Genick brechen, vor allem den Techtiteln, die in den USA auf den sechsten schwachen Handelstag in Folge zusteuern würden, sagte ein Händler.