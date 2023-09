Die Schweizer Aktienbörse hat am Montag unverändert geschlossen. Dabei bewegte sich der SMI über weite Strecken im negativen Bereich. Nach einem Schlussspurt konnte der SMI aber die Verluste abschütteln. Die Verunsicherung der Anleger sei gross, hiess es am Markt. Grund dafür waren die Zinssorgen und das Gezerre um das US-Haushaltsbudget. Die Laufzeit des Ende vergangenen Jahres beschlossenen Haushalts endet Ende September. Bis dahin muss also ein neuer Bundeshaushalt beschlossen werden, um die Zahlungsunfähigkeit der Regierung abzuwenden. Dieser Shutdown könnte auch die für die Börsen so wichtige Veröffentlichung des Arbeitsmarktberichts und der Inflationsdaten im Oktober verzögern. Viele Anleger sähen sich in der Hoffnung getäuscht, dass die Zinsen bald wieder sinken könnten. Eine Angst, die von der EZB-Chefin Christine Lagarde eher noch verstärkt wurde. Der Preisdruck bleibe stark. Die EZB sei entschlossen, die Inflation zeitnah auf 2 Prozent zu senken, sagte sie.

25.09.2023 18:15