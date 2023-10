Gründe für die angeschlagene Stimmung an den Aktienmärkten gibt es viele. Nach wie vor belasteten Zinssorgen und vermehrt auch Konjunktursorgen das Sentiment, sagten Börsianer. Die am Mittwoch publizierten US-Daten zeigten dabei kein einheitliches Bild. Nächster Fixpunkt ist der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitag veröffentlicht wird. Starke Daten könnten die Notenbank Fed dazu veranlassen, die Zinsen weiter zu erhöhen - mit entsprechend negativen Konsequenzen für die Wirtschaft und damit auch den Aktienmarkt. Weitere Gründe für die angekratzte Stimmung sind die chaotischen Zustände im US-Kongress wie auch die gestiegene Anleiherendite in den USA, welche den Appetit auf Aktien-Investments schmälert.