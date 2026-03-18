Eine Rolle für die heutige Zurückhaltung an den Finanzmärkten spielten aber auch die bevorstehenden Zinsentscheide fast aller wichtigen Notenbanken. Noch am Mittwochabend stand die US-Notenbank Fed mit ihrem Entscheid auf dem Programm. Aus Sorge vor geldpolitischen Überraschungen hätten sich viele Investoren in Zurückhaltung geübt, sagte ein Händler dazu. Der eskalierende Iran-Konflikt könnte die US-Währungshüter in ihrer geldpolitischen Marschroute nämlich zum Umdenken zwingen. Steigende Ölpreise infolge der Spannungen schürten Inflationsängste und dämpften die Risikobereitschaft der Investoren. Am (morgigen) Donnerstag werden dann auch die SNB und die EZB ihre Zinsbeschlüsse bekannt geben.