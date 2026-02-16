Von den Überseemärkten fehlten ausserdem die Impulse: In den USA war ein Feiertag, und die Börsen dort waren geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes. Für viele Anleger sei es eine willkommene Verschnaufpause nach der jüngst hohen Volatilität, hiess es im Handel. Denn in der Vorwoche hatten an den Märkten noch neu entfachte KI-Sorgen dominiert. Impulse dürften nun die kommenden Tage liefern: So werden hierzulande etwa rund 20 kotierte Unternehmen Geschäftszahlen vorlegen, darunter das Marktschwergewicht Nestlé.