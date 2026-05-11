Im Fokus des Konflikts bleibt die Sperrung der Strasse von Hormus. Ohne eine Einigung in dieser Frage müssen sich die Marktakteure auf weiterhin hohe Ölpreise einstellen. Der Preis für ein Fass Öl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli stieg zu Wochenbeginn an und notierte klar über der wichtigen Marke von 100 US-Dollar. Wie sich die hohen Ölpreise in der US-Inflation bemerkbar machen, wird sich am Dienstag zeigen. Dann stehen die Daten zu den US-Konsumentenpreisen für den April auf der Agenda.