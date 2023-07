Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag zum Auftakt in die zweite Jahreshälfte eine Verschnaufpause eingelegt. Dies nachdem der Leitindex SMI zum Ende der letzten Woche noch kräftig zulegen konnte. Nach anfänglichen Punktgewinnen rutschte der SMI am Montag mit Eröffnung der US-Börse in die Verlustzone ab. Die Impulse von der Wall Street hielten sich dabei in Grenzen, schliesslich wird der Handel im Vorfeld des morgigen Feiertags ("4th of July") verkürzt und mit deutlich geringeren Volumen durchgeführt.

03.07.2023 18:15