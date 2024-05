Fed-Chef Jerome Powell erteilte am Vortag den Sorgen um steigende Zinsen eine Absage, dämpfte aber gleichzeitig auch die Hoffnungen auf baldige Senkungen. Auf Datenseite hat sich derweil die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone und in der Schweiz eingetrübt. Zudem ist die Inflation in der Schweiz unerwartet stark gestiegen. Und die wöchentlichen Daten zeigten einen soliden US-Arbeitsmarkt während die Lohnstückkosten im ersten Quartal deutlicher angestiegen sind als erwartet. «Das ist auch nicht zinssenkungsförderlich», meinte ein Händler. Nun warteten die Anleger auf das Ergebnis von Apple (nachbörslich) und den monatlichen US-Arbeitsmarktbericht am morgigen Freitag.