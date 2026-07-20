Mit dem weiterhin ungelösten Irankrieg könne sich das Pulverfass Nahost jederzeit wieder entzünden, hielt ein Marktbeobachter fest. Dies schüre Inflationsängste. Die zunehmenden Angriffe deuteten darauf hin, dass sich der Konflikt sowohl in seinem Ausmass als auch in seiner Dauer ausweiten könnte, hiess es im Handel weiter. Angriffe auf die Ölinfrastruktur könnten zudem die Ölpreise weiter hochtreiben.