Der Schweizer Aktienmarkt ist verhalten in die neue Woche gestartet. Am Montag bewegte sich der Leitindex SMI kaum vom Fleck und beendete den Handel etwas höher. Es hätten die Impulse gefehlt, hiess es am Markt. Diese werden im Verlauf der Woche erwartet, wenn die Bilanzsaison in die nächste Runde geht und konjunkturseitig wichtige Daten erwartet werden, etwa der Arbeitsmarktbericht und Inflationsdaten aus den USA. Im Vorfeld dazu hätten die Anlegerinnen und Anleger Vorsicht walten lassen, sagte ein Händler.