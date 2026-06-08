Darüber hinaus fehlten Impulse von Datenseite oder Unternehmen. Die Anleger richten ihren Blick nun bereits auf die am Donnerstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB). Mit Spannung wird ausserdem der geplante Börsengang von SpaceX erwartet. Dieser würde die Bewertungsfantasie im Technologiesektor zusätzlich verstärken, sagte ein Marktbeobachter. Sollte diese nachlassen, könne es zu einer «breiteren Neubewertung von Risikoanlagen» kommen.