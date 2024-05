Schwere Verluste gab es für die Aktien des Milchverarbeiters Hochdorf (-32,2 Prozent) im Anschluss an die am Mittwoch durchgeführte Generalversammlung. Zeitweise gaben die Titel mehr als 50 Prozent nach. Die Hochdorf-Aktionäre bestätigten die bisherigen Verwaltungsräte in ihrem Am. Damit scheiterte der neue italienische Grossaktionär Newlat mit seinem Versuch, den Verwaltungsrat komplett zu übernehmen.