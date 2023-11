Am breiten Markt zogen Barry Callebaut (+4,9 Prozent) nach Zahlen sowie einem Strategieupdate des Schokoladeherstellers deutlich an. Analysten bezeichneten die neuen Mittelfristziele bezüglich des Betriebsgewinns als «überzeugend». Im Plus schlossen zudem die Aktien des Personalvermittlers Adecco (+0,8 Prozent) vor der am Donnerstag anstehenden Zahlenvorlage.