Zwar fielen die Arbeitsmarktzahlen damit nicht nach dem Geschmack der Investoren aus, die auf eine Abkühlung gehofft hatten. Ökonomen wiesen allerdings darauf hin, dass der Beschäftigungsanstieg durch die Rückkehr der Streikenden in der Automobilindustrie und der Filmwirtschaft an ihre Arbeitsplätze nach oben verzerrt wurde. Spekulationen über eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank erhielten dennoch einen Dämpfer. Aufgrund der sinkenden Inflationszahlen sei nun in den USA erst im Sommer 2024 eine erste Leitzinsanpassung nach unten zu erwarten, kommentierte ein Marktbeobachter.