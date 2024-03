Da die Berichtssaison in der Schweiz eine kleine Verschnaufpause eingelegt hatte, rückten vor allem Konjunkturdaten stärker in den Fokus. Positiv wirkten sich dabei zahlreiche PMI-Publikationen aus, die sowohl in der Schweiz, einigen grossen europäischen Ländern und auch den USA grösstenteils über den Erwartungen ausfielen. Durch die weiter sinkenden Inflationsraten in der Eurozone wurden laut Händlern zudem die Hoffnungen weiter angetrieben, dass die Europäische Zentralbank schon im Juni die Zinsen erstmals wieder senken könnte. Der am Berichtstag überraschend bekannt gewordene Abgang von SNB-Chef Thomas Jordan bewegte die Aktienmärkte dagegen kaum.