Insbesondere die zuletzt heiss gelaufenen Techwerte standen in Asien und Europa am Montag unter Verkaufsdruck. «Die Investoren hängen derzeit zwischen Baum und Borke und jagen der Frage nach, ob sich der Halbleiterzyklus weiter fortsetzen kann oder aber eine stärkere Korrektur in diesem Sektor bevorsteht», hielt ein Marktbeobachter fest. Die einzelnen Unternehmen würden jetzt genauer angeschaut.