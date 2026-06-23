Die Aussicht auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran innerhalb von 60 Tagen sowie die vorübergehende Freigabe iranischer Ölexporte drückten indes die Ölpreise auf den tiefsten Stand seit Beginn des Konflikts. Zur Berichtszeit kostete ein Fass der Nordseesorte Brent lediglich noch gut 77,00 US-Dollar. Im Tief am Morgen fiel der Brent-Preis sogar bis auf 76,43 Dollar.