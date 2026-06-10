Am frühen Nachmittag hat Trump dem Iran erneut gedroht: «Sie haben zu lange gebraucht, um ein Abkommen auszuhandeln, das für sie grossartig gewesen wäre, jetzt müssen sie den Preis dafür zahlen!!!», schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Nach einem kurzen Schock verdauten die Märkte diese Drohung aber recht gelassen. Denn auch schon in der Vergangenheit hatte Trump ähnliche Worte geschwungen und dann dennoch am Waffenstillstand festgehalten, war im Markt zu hören.