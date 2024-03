Die Schweizer Börse hat am Donnerstag fester geschlossen. Dabei wurde der Leitindex SMI stark vom Dividendenabgang des Schwergewichts Novartis gebremst. Denn der SMI ist ein Preisindex, in dem Dividenden nicht in die Berechnung miteinfliessen. Dennoch schaffte es der SMI im Verlauf ins Plus vorzustossen, weil sich die beiden anderen Schwergewichte positiv entwickelten. Zudem kam es im Anschluss an die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) zu einer allgemeinen Erholung.

07.03.2024 18:15