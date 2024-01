Die Schweizer Aktienbörse hat am Donnerstag unter dem Tageshoch etwas fester geschlossen. Dabei arbeitete sich der Leitindex SMI, der am Vortag zweitweise unter den Stand von Ende 2023 gefallen war, in der Spitze klar über die Marke von 11'200 Punkten hoch. Im Anschluss an starke Zahlen vom US-Arbeitsmarkt schmolzen die Gewinne aber wieder ab. Händler sprachen daher auch nur von einer leichten technischen Erholung nach dem Vortagsverlust. «Viel mehr liegt derzeit nicht drin», sagt ein Händler mit Verweis auf die schwindenden Zinssenkungshoffnungen. Das Highlight waren Richemont: Das Papier schoss nach der Vorlage von Umsatzzahlen deutlich nach oben.

18.01.2024 18:15