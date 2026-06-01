Kurssprünge in hinteren Reihen

Im breiten Markt fielen Temenos (+7,1 Prozent) mit einem Kurssprung auf. Grund dafür war laut Händlern, dass das Ehepaar Ebner im Zuge des Aktienrückkaufprogramms keine Titel veräussert hatte. Zudem würden Aussagen des Nvidia-Chefs helfen, dass KI für den Softwarebereich keine Bedrohung sei. Bei SoftwareOne (+4,1 Prozent) war von Deckungskäufen seitens der Leerverkäufer die Rede.