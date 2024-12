Dies schockierte die Märkte in den USA am Mittwochabend und zog dann auch die europäischen Börsen am Morgen danach tief in den roten Bereich. «Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell nach dem Zinsentscheid haben die Börsianer vollkommen auf dem falschen Fuss erwischt», sagte ein Händler. Damit habe nun wirklich niemand gerechnet. Die erwartete Anzahl an Senkungen im kommenden Jahr sei seit dem Sommer von bis zu sieben erst auf vier und nun auf zwei zusammengeschrumpft, meinte ein anderer Händler. «Diese Wende von der Zinswende hat Investoren rund um den Globus verunsichert.»