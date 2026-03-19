Nach Angaben aus dem Golfstaat vom Donnerstag wurden etwa Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt. Das habe zu Bränden und weiteren schweren Schäden geführt, teilte der Betreiber Qatar Energy auf der Plattform X mit. Katars Produktion und der Transport über die Strasse von Hormus sind wegen des seit gut zweieinhalb Wochen andauernden Kriegs allerdings derzeit weitestgehend unterbrochen.