Auch die US-Inflationsdaten vom Vortag, die eine Beschleunigung des Preisauftriebs zeigten, könnten den Markt nicht aufhalten, hiess es. So gingen die Investoren trotz der Inflationsdaten vom Mittwoch weiterhin von einer ersten Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed im Juni aus. Die US-Wirtschaft zeige sich zudem weiterhin in guter Verfassung, so dass man von einer «weichen Landung» ausgehen könne, so ein weiterer Kommentator. Mangels wichtiger Konjunkturdaten standen am Mittwoch allerdings eine Fülle von Unternehmenszahlen zum vergangenen Geschäftsjahr im Fokus.