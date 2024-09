Am Freitag ging der SMI am Ende mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 12'037,28 Punkten aus dem Handel. Im Vergleich zur Vorwoche konnte der Index damit um 1,1 Prozent zulegen. Der SLI, der die 30 wichtigsten Titel umfasst, stieg am Berichtstag um 0,60 Prozent auf 1959,99 Punkte und der breiter gefasste SPI um 0,50 Prozent auf 16'006,04 Zähler. Im SLI gewannen am Ende 24 Titel an Wert und 6 gaben nach.