Für Zinshoffnungen hatten am Mittwoch vor allem Aussagen des US-Notenbankers Christopher Waller gesorgt. Dieser hatte sich zuversichtlich gezeigt, dass die Geldpolitik die Inflation in den USA zurück auf die angestrebte Zielmarke von zwei Prozent drücken wird. Die überwiegende Mehrheit der Anleger rechne jetzt fest mit einer ersten Zinssenkung der US-Notenbank Fed spätestens im Sommer des kommenden Jahres, so ein Marktbeobachter. In Europa liess die sich in Deutschland weiter abschwächende Inflation auf sinkende Zinsen hoffen.