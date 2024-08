Insgesamt verlief der Handel am Freitag eher in ruhigen Bahnen, war von Händlern zu hören. Auch die Volumen waren trotz des Verfallstags vergleichsweise gering. Positive Signale gab es am Freitag auch in Bezug auf die Situation im Nahen Osten. Zwar gab es noch keine Einigung zu einer Waffenruhe im Gaza-Krieg, die Gesprächspartner einigten sich aber auf ein weiteres Treffen in Kairo, um zu einem Deal zu kommen. Die Gefahr für einen Flächenbrand in der Region habe damit wieder etwas abgenommen.