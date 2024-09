Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem bereits verhaltenen Start moderat zugelegt. Die Anleger hätten sich zurückgehalten, hiess es am Markt. Denn zum einen sei in den USA die Euphorie wegen der der überraschend deutlichen Zinssenkung der US-Notenbank am vergangenen Mittwoch wieder abgeebbt, und zum anderen steht am Donnerstag der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB) bevor. «Die Luft wird dünner», meinte ein Händler. Dies habe die Anleger vorsichtig gestimmt.