«Anleger müssen sich auch weiterhin auf erratische Kursbewegungen und eine anhaltend hohe Volatilität einstellen», fasste ein Händler zusammen. Ob Unternehmen zu viel bezahlte Zölle zurückfordern können, ist ebenfalls unklar. Befeuert wurde die Nervosität an den globalen Börsen auch durch Angst vor einer Eskalation im Iran. Trump forderte zuletzt eine sofortige Einigung im Atomstreit, um einen drohenden Militärschlag abzuwenden. Börsianer fürchten sich hierbei vor einem potenziell massiven Ölpreisanstieg. Schliesslich hielten sich die Anleger zum Wochenauftakt zurück, da ein voller Kalender bevorsteht. Neben diversen Schweizer Unternehmen stehen unter anderem Zahlen von Techgigant Nvidia an.