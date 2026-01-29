Gleichzeitig stieg die Nervosität der Anleger markant. Das Angstbarometer der Schweizer Börse VSMI schoss Mitte Nachmittag plötzlich um knapp 10 Prozent nach oben. Derweil wurde die Rekordjagd der Edelmetalle abrupt gestoppt. Gold und Silber sackten plötzlich um über 3 Prozent ab. Auch der Bitcoin brach um über 5 Prozent auf noch 84'658 Dollar ein. Während das Fed am Vorabend die Zinsen wie erwartet unverändert gelassen hatte, sorgten die Spannungen im Mittleren Osten für Verunsicherung. US-Aussenminister Marco Rubio hat dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plant. Der Ölpreis der Sorte Brent verteuerte sich um fast 3 Prozent.