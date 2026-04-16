Lindt&Sprüngli (PS -0,6 Prozent) wurden in Sippenhaft mit Barry Callebaut genommen. Barry Callebaut (-15,6 Prozent) erhielt die Strafe für die vorgelegten Zahlen. Der Schokolade-Hersteller hat im ersten Semester seines Geschäftsjahres weniger Schokolade verkauft und die Prognosen aktualisiert. Gerade der in Aussicht gestellte EBIT-Rückgang kam bei den Anlegern gar nicht gut an. Bystronic brachen ebenfalls ein (-8,5 Prozent), da Umsatz und Auftragseingang massiv unter den Erwartungen ausfielen.